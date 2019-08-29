المغربي آيت بن ناصر على أعتاب الانضمام لبوردو

بات لاعب الوسط المغربي يوسف آيت بن ناصر نجم موناكو الفرنسي على أعتاب الانتقال إلى بوردو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن نادي الإمارة الفرنسية منح موافقته المبدئية على رحيل نجم "أسود الأطلس" خلال الميركاتو الصيفي الجاري في نطاق الإعارة لمدة موسم وحيد.



وسيكون بإمكان بوردو ضم الأخير بصفة نهائية خلال الموسم المقبل، مقابل دفعه مبلغا يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو.



وكان البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب موناكو، أخرج آيت بن ناصر من حساباته لأسباب فنية، في ظل عدم اقتناعه بقدرته على تقديم الإضافة للفريق في مركز الوسط المدافع.



ويملك آيت بن ناصر في رصيده 112 مباراة بالدوري الفرنسي، أسهم خلالها في 9 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.



يذكر أن آيت بن ناصر انتقل لموناكو في صيف 2016، واكتفى بالمشاركة معه في 18 مباراة فقط صنع خلالها هدفين.



وظهر اللاعب صاحب الـ23 عاما في مباراتين فقط مع منتخب المغرب خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، وبالتحديد في الدور الأول أمام ناميبيا وجنوب أفريقيا.



ويتواجد آيت بن ناصر ضمن القائمة الجديدة لمنتخب المغرب التي أعلن عنها البوسني وحيد خاليلوزيتش، تحسبا للمواجهتين الوديتين أمام بوركينا فاسو والنيجر، المقرّرتين 6 و10 سبتمبر المقبل.