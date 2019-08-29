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محافظات

الإسماعيلية تكرم أصحاب برونزية العالم في رياضة الغوص والإنقاذ

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:22 م
الإسماعيلية
الإسماعيلية
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
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كرمت الإسماعيلية عدد من أبطال رياضة الغوص والإنقاذ من أبناء المحافظة الحاصلين علي المراكز المتقدمة والميداليات البرونزية في بطولة كأس العالم للمنتخبات بالدورة الـ 16 التي أقيمت بشرم الشيخ.

وكان محافظ الإسماعيلية، استقبل العقيد محمد مسلم رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، والتي تشمل محافظات الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس والشرقية والمنوفية، ومقرها الإسماعيلية وأعضاء الاتحاد ومنطقة الاسماعيلية لرياضة الغوص.

وكرم المحافظ أبناء المنطقة وسلمهم شهادات التقدير والمكافآت المالية وعددهم ثلاثة أبطال، إضافة إلي تكريم 4 سباحين من الحاصلين علي كؤوس أحسن سباحين في بطولتي الجمهورية التي أقيمت خلال شهري فبراير ويونيو 2019 الماضيين.

والأبطال المكرمين هم سلمي محمد رمضان، مازن محمد السيد، فاطمة أيمن، مروان محمد رمضان، سلمي محمد رمضان، عماد هشام محمد، فجر أسامة فاروق كما شمل التكريم السباح عبدالله عماد عبدالله الحاصل علي ذهبية بطولة الجمهورية 2019 والحاصل أيضا علي المركز الثاني علي الجمهورية بشهادة الثانوية العامة.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة مقترح توقيع بروتوكول فيما بين المحافظة واتحاد اللعبة لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة جميع المنقذين العاملين بشواطئ الإسماعيلية، وفى الختام تم إهداء درع الاتحاد المصرى للغوص إلى محافظ الإسماعيلية.

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