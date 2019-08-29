وست بروميتش يعلن تعاقده مع المخضرم علي الحبسي

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، تعاقده مع الحارس العماني علي الحبسي، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الهلال السعودي.



وكان الحبسي انضم لصفوف الهلال في صيف 2017، قادما من ريدينج الإنجليزي، وخاض 44 مباراة مع الفريق السعودي في جميع المسابقات، استقبل خلالها 47 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 لقاء.



وأوضح النادي الإنجليزي في بيان رسمي، أنه تم التعاقد مع الحارس المخضرم صاحب الـ37 عاما، لمدة موسم واحد فقط، وذلك من أجل مساعدة الفريق على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبذلك عاد الحبسي للملاعب الإنجليزية، بعدما أمضى 12 عاما هناك، حيث بدأ مسيرته مع فريق الشباب بنادي بولتون قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2006.



وفي 2010، انضم لصفوف ويجان أتلتك لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل أن يتعاقد معه بشكل رسمي لمدة 3 مواسم، ثم رحل إلى برايتون معارا لمدة موسم.



وانضم لصفوف ريدينج لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ومنه إلى الهلال السعودي، الذي توج معه بلقبي الدوري والسوبر السعودي.



وقال الحبسي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: "لقد أمضيت 12 عامًا في كرة القدم الإنجليزية، وعندما أتيحت لي الفرصة للعودة إلى هنا وإنهاء مسيرتي في إنجلترا بطريقة لطيفة، قررت العودة فورا".



وأضاف: "أريد مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه، أعرف أن هدف النادي هو العودة إلى الدوري الممتاز وأريد أن أكون جزءًا من ذلك، سيكون رائعا بالنسبة لي، إذا فعلت ذلك".



وأتم: "تحدثت مع المدافع المصري أحمد حجازي الذي تابعته منذ مجيئه إلى هنا ومن الرائع أن أكون هنا معه".