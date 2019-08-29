حبس عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة ببدر

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عاطلين لحيازتهم مواد مخدرة بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهمين هم "محمد م "، "طارق ع "عاطلين واعترف المتهمين أمام النيابة بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها بدائرة القسم والكسب الغير مشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة بدر تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين وبحوزتهم 23كيس استروكس، 35 قطعة حشيش وبسؤالهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.