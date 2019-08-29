رجل الصلوات.. الأنبا يؤانس: الرهبنة ستظل قوية وصامدة أبد الدهر (حوار)

أشاد الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها رئيس دير العذراء بدرنكة، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل دعم مبادئ المواطنة، مشيرًا إلى أن المجتمع المصرى، خاصة فى بعض قرى الصعيد، بحاجة إلى الوقت حتى يعتاد على هذه الأفكار ويتغلب على المعوقات التى تحول دون تقبل الآخر.

وقال أسقف أسيوط، فى حواره مع «الدستور»، إن إيبارشيته ستصبح خالية من الكنائس غير المقننة قريبًا، فى ظل ما تبذله لجنة تقنين أوضاع الكنائس من جهود، مشيدًا بتعاون أجهزة الدولة فى ملف بناء الكنائس الجديدة وتأمين وتطوير محيط دير العذراء بدرنكة، الذى يعد أحد الأماكن المهمة فى مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأكد أن الحادث الذى شهده دير الأنبا مقار بوادى النطرون العام الماضى، كان جنائيًا ولا يحمل أى طابع دينى خلافًا لما ذهب إليه البعض، مشيرًا إلى حرص البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على تعمير الأديرة القبطية، معربًا عن سعادته لإهدائه إحدى السيارات الخاصة بالبابا شنودة الثالث، الذى يعتبره معلمًا وأبًا، بعدما قضى فى خدمته نحو ٢٠ عامًا.



■ بداية.. احتفل دير درنكة مؤخرًا بنهضة العذراء بحضور أعداد كبيرة من المسيحيين والمسلمين على حد سواء.. كيف تفسر هذه الحالة الوجدانية؟

- زيارة المسلمين دير درنكة فى احتفالات العذراء أمر معتاد، فالعذراء مريم من أشهر نساء الكتب المقدسة، وتحظى بتكريم كبير فى كثير من الأديان، لذا يشارك الجميع فى كل الاحتفالات التى تتعلق بها، خاصة فترة الصوم، وكثير من المسلمين يقدمون لها طلباتهم حبًا فيها مثل المسيحيين تمامًا الذين يرفعون الصلوات ويتبركون بشفاعة العذراء.

أما الحضور لدير درنكة بأسيوط تحديدًا، فيرجع إلى كونه أحد أشهر الأديرة التى يحكى الأقباط عن حدوث معجزات فيها على مر العصور، وإن كنا لا نكتبها أو ندونها إلا بعد التحقق من صحة الأمر، لأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا توثق أيًا منها إلا بعد عرض الواقعة على لجنة خاصة تشكلها الكنيسة للتحقق من صحة المعجزة.

■ أصبح دير درنكة واحدًا من أهم مناطق رحلة العائلة المقدسة.. ماذا عن استعدادات الدير لاستقبال ضيوفه خصوصًا أنه تم إدراجه من قبل الفاتيكان فى مسار الحج المسيحى؟

- يعد دير درنكة آخر محطة من أماكن مسار العائلة المقدسة، لذا كان يجب تطوير المنطقة المجاورة له والطرق المؤدية إليه لاستيعاب الحجاج الذين يزورون مسار العائلة المقدسة.

ووفقًا لذلك، يجرى حاليًا إنشاء كوبرى جديد لتسهيل وصول الزوار إليه، سواء من المصريين أو الأجانب، وهذا الكوبرى تعدت تكلفته مليار جنيه وهو يربط بين أسيوط ومدينة ناصر غرب أسيوط، وقد أوشك العمل به على الانتهاء. كما أن هناك فندقًا خاصًا يحمل اسم «السيدة العذراء مريم» سيكون مخصصًا للأجانب والزوار القادمين لرؤية مسار العائلة المقدسة بأسيوط.

■ هل هناك مخاوف من صعوبة تأمين مسار العائلة المقدسة فى الوقت الحالى؟

- محافظة أسيوط تضم عدة أديرة مهمة من بينها درنكة والمحرق، وفيها عدة أماكن شهدت رحلة العائلة المقدسة، والمحافظة والجهات الأمنية بها حريصتان جدًا على تأمين الزوار وتتابعان جميع الإجراءات بشكل منتظم وتتواصلان مع مسئولى هذه الأديرة لتأمين كل ما يلزمها، لذا لا توجد لدينا أى مخاوف أو صعوبات فيما يتعلق بتأمين المسار للأجانب والزوار.

■ كيف تقيم ملف المواطنة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- الرئيس السيسى يعمل دائمًا على دعم مبادئ المواطنة بالمجتمع المصرى، ولدينا عدد من الأمثلة التى توضح مدى اهتمامه بهذا الملف، من بينها تكريمه الأمهات المثاليات من المسلمات والمسيحيات على حد سواء، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.

يمكننا أن نرصد تقلد عدد كبير من الأقباط مناصب قيادية بالدولة وبالهيئات الجامعية، وحتى وسائل الإعلام فى الوقت الراهن أصبحت تستضيف المسلمين والمسيحيين بتوازن، وتخصص حلقات من البرامج للتعريف بالآخر وتعلم قبوله كجزء أصيل من المجتمع المصرى.

كما يمكننا أيضًا أن نشاهد إطلاق أسماء الشهداء من الأقباط والمسلمين على الكبارى والمدارس على حد سواء، بالإضافة إلى أن ملف بناء الكنائس قد تطور كثيرًا فى عهد الرئيس السيسى، وكل هذه الأمثلة الإيجابية تؤكد الرغبة فى تطبيق مبادئ المواطنة بمصر رغم محاولات البعض إعاقة ذلك. ولا بد أن أشير هنا إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، التى يرأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وافقت حتى الآن على توفيق أوضاع ١١٠٩ كنائس ومبانٍ تابعة، وهى تواصل عملها.

■ طالما تحدثت عن لجنة تقنين أوضاع الكنائس.. كيف تقيم أعمال اللجنة؟

- اللجنة استطاعت خلال فترة عملها أن تحل الكثير من أزمات الكنائس القديمة وتسهم فى تقنين أوضاعها، وهى ما زالت مستمرة فى العمل على الانتهاء من ترخيص جميع الكنائس غير المقننة بمختلف المحافظات، وهذا إنجاز يحسب للدولة.

وفيما يتعلق بنا فى إيبارشية أسيوط، فقد أوشكت لجنة التقنين على الانتهاء من تقنين جميع الكنائس غير المرخصة، ولم يعد متبقيًا إلا القليل فقط من الكنائس التى تجرى معاينتها فى الفترة الحالية، وأؤكد أن أسيوط ستصبح قريبًا محافظة خالية من الكنائس غير المرخصة.

■ فى تقديرك.. ما الذى يعيق انتشار مفاهيم المواطنة بالمجتمع المصرى رغم دور الدولة الذى لا ينكره أحد لتعميق ذلك؟

- مسئولية تطبيق مبادئ المواطنة لا تقع على عاتق الدولة فقط ولا رغبة الرئيس، بل يجب أن يساندها المجتمع نفسه، وهذا ما نفتقده فى بعض الأماكن الفقيرة التى ينتشر بها الجهل والتعصب، خاصة فى قرى الصعيد.

وهذا الوضع هو ما يعرقل جهود الدولة والرئيس، لكنى أرى أنها مسألة وقت فقط حتى يعتاد مجتمعنا على المواطنة، كما أن إصلاح التعليم وتحقيق التنمية سيغير الكثير من هذه الأوضاع ويجعلنا نتجاوز المعوقات التى نواجهها حاليًا.

■ تحدثت عن التطور فى مجال بناء الكنائس.. فهل انعكس ذلك على الأوضاع بإيبارشية أسيوط؟

- نعم، فقد استطعنا بناء الكثير من الكنائس الجديدة بأسيوط خلال فترة قصيرة دون مواجهة أية صعوبات، ورصدنا بأنفسنا حالة التعاون من المسئولين بالمحافظة ومن الجهات الأمنية فى كل حالة.

وأؤكد أن أيًا من الطلبات التى تقدمنا بها لبناء الكنائس فى أماكن مختلفة بأسيوط لم يواجه بالرفض، كما أن تأجيل بعض الطلبات جاء لأسباب وجيهة وتم التنفيذ بمجرد زوال الأسباب، ومن هنا أؤكد أن عهد الرئيس السيسى يختلف تمامًا فى هذا الأمر عن أى عهد سابق خصوصًا فى هذه المسألة المهمة.

■ اعترف المجمع المقدس فى يونيو الماضى بدير الأنبا هرمينا التابع لإيبارشية أسيوط.. فهل لذلك علاقة بخطة الكنيسة لتصحيح مسار الرهبنة بعد حادث دير الأنبا مقار؟

- دير الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى التابع للإيبارشية، دير قديم اندثرت به الرهبنة مع الوقت. لذا لم يكن معترفًا به كنسيًا، لكن بعدما تم تأهيله وترميمه وإعادة الرهبان إليه قررت الكنيسة الاعتراف به فى الحال دون طلب منى، خاصة أن البابا تواضروس الثانى حريص دائمًا على تعمير الأديرة القبطية.

أما عن حادث دير الأنبا مقار بوادى النطرون ومقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، فقد كان له وقع مؤلم على الكنيسة كلها، لكن يجب التأكيد على أن الحادث كان جنائيًا وليس له أى طابع دينى كما يروج البعض، وما حدث من توقف الأديرة عن استقبال الرهبان لمدة عام، انتهى فى أغسطس الجارى، وفكرة تصحيح المسار كلها تهدف لتحقيق الخير والإصلاح، لكنى أؤكد أن الرهبنة ستظل قوية وصامدة أبد الدهر، ولن تتأثر سلبًا بأى شىء يجرى خارج أسوار الأديرة.

■ تشغل حاليًا عضوية هيئة الأوقاف القبطية.. ما الدور الرئيسى الذى تلعبه هذه الهيئة؟

- اللجنة تختص بمتابعة أوقاف الكنيسة، وصدر خلال الأشهر الماضية قرار بإعادة تشكيلها، نظرًا لرحيل عدد كبير من أعضائها، وهى كيان كنسى تعترف به الدولة، ودورها الرئيسى يتمثل فى الحفاظ على الأوقاف الهادفة للإنفاق على خدمة الفقراء وعمل الخير.

ومهمة اللجنة تكون فى إدارة هذه الأوقاف والممتلكات واستبدال بعضها وشراء البعض الآخر، خاصة أن معظم الأوقاف الجديدة تكون من التبرعات المالية أو العينية المخصصة لخدمة الفقراء، فقد أصبح من النادر أن يتبرع الناس بممتلكاتهم حاليًا.

■ كنت مقربًا من البابا الراحل شنودة الثالث.. هل يمكن أن تحدثنا عن أكثر الأشياء التى تعلمتها منه؟

- البابا شنودة الثالث كان معلمى وأبى، وقضيت معه فى الخدمة أكثر من ٢٠ عامًا، وكنت سكرتيرًا له وأحد أعضاء فريقه الطبى الخاص، نظرًا لعملى السابق كطبيب، لذا إذا أردت التحدث عما تعلمته منه لا تكفينى بضعة سطور بل أحتاج كتابًا كاملًا.

فالبابا الراحل كان مدرسة كاملة علمت الكنيسة والأساقفة وخدامها الكثير. فقد كان حكيمًا يحسب ردود أفعاله جيدًا قبل اتخاذ أى قرار أو النطق بأى كلمة، كما كان حريصًا على ألا يغضب أى شخص أو يتسبب فى حزنه، وكان قلبه ممتلئًا بالله وكان السلام يملأ قلبه، ما جعله صامدًا فى وجه الأزمات الكثيرة التى تعرضت لها الكنيسة فى عهده.

■ لماذ لم تفكر فى تخصيص مزار للبابا شنودة الثالث فى إيبارشيتك بأسيوط؟

- فى الحقيقة سبق أن فكرت كثيرًا فى هذا الأمر، لكن ما أوقفنى هو أننا عندما نريد أن نخصص مزارًا للبابا الراحل، فينبغى أولًا أن يليق به وثانيًا أن يكون مرتبطًا بأماكن خدمته أو رهبنته، وهذا ما لم يتوافر لدينا بعد، لكننا نسعى إلى تحقيق ذلك قريبًا.

وعلى ذكر ذلك، فقد أهدانى البابا تواضروس الثانى منذ نحو شهرين سيارة خاصة من متعلقات البابا شنودة الثالث، نظرًا لما يعرفه عن قربى منه، وكنت قد التقيته قبلها فى اجتماع خاص بهيئة الأوقاف القبطية، وطلبت منه أن يمنحنى أحد التذكارات الخاصة بالبابا الراحل لأتبرك به.

وفوجئت بأن البابا تواضروس اختار إحدى سيارات البابا شنودة ومنحها لى، ما تسبب فى إسعادى وفرحة الكثير من أبناء أسيوط الذين كانوا يتمنون رؤية أى من متعلقات الراحل بإيبارشيتهم، خاصة حين أستقلها حاليًا فى بعض الأماكن القريبة من الإيبارشية.

