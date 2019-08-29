مجددا.. إيران تفشل فى اختبار صاروخى جديد

فشلت إيران مجددًا اليوم الخميس، في عملية إطلاق جديد لصاروخ جديد، بعد انفجاره على المنصة المخصصة لإطلاقه من قاعدة عسكرية.



وكشف موقع NPR الأمريكي عن صورة التقطها قمر صناعي تبين تصاعد ألسنة دخان من المنصة الموجودة في «مركز الإمام الخميني الفضائي» شمال إيران، التي استخدمت في عملية الإطلاق،وذلك وفق قناة «روسيا اليوم».



وفشلت إيران هذا العام ثلاث مرات في اختبار منظومة صواريخ باليستية جديدة، وكذلك إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء لأغراض عسكرية، واتهمت الولايات المتحدة بإفشال هذه التجارب.



ونفت إيران السبوع الماضي إجراء اختبار صاروخ جديد، مؤكدًا أن الحرس الثوري تحدث عن اختبار منظومة «باور- 373» التي تمتلكها طهران بالفعل.



وانحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اعتراضًا على تجارب إيان الصاروخية بجانب أنشطتها المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط ودعمها للإرهاب.