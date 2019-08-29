يناير.. بدء تطبيق قرار ضم جميع العاملين في الدولة للتأمينات

قال سامي عبد الهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إنه سيتم ضم فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالقطاع الحكومي والعاملين بالقطاع الخاص، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، صاحب الشركة أو صاحب العمل، والمهندس والدكتور المهني، بالإضافة إلى المأذون وفئات الباعة الجائلين، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، والمصريين بالخارج الذين كان لهم قانون خاص بهم، إلى التأمينات بداية من يناير المقبل، حيث شمل القانون الجديد جميع الفئات والذي من المقرر تطبيقه 1 يناير 2020.



وأضاف "عبد الهادي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد المؤمن عليهم يبلغ 18 مليون شخص، ومن المتوقع مع التحفيز للعمالة غير المنتظمة، وتشديد عقوبات مكافحة التهرب التأميني، تجاوز المؤمن عليهم 20 مليون شخص فى 2020، مشيرًا الى أن الهيئة القومية للتأمينات تحصل اشتراكاتها، وتتحصل على القسط الذي تم الاتفاق عليه من الخزانة العامة للدولة، وسيكون ذلك كافيا لصرف المعاشات.



أما عن تعويض البطالة، فأكد رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه يحق للشخص الذي كان يعمل وانقطعت علاقته رغم إرادته ورغم إرادة صاحب العمل، ولم يقدم استقالته، فيتم صرف تعويض له لمدة معينة ويتم تأهيله للعمل، وربما يتم توفير فرصة عمل بديلة له، أو يتم تأهيله لعمل آخر، والتعويض يساعده حتى إيجاد فرصة عمل له، وقيمته 75 % من آخر أجر تأمين تم الاشتراك عليه.