محافظ أسوان: القيادة السياسية مهتمة بالشباب

شهدت محافظة أسوان اليوم الخميس احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للشباب أقيم تحت رعايةالمحافظ، كما أقيمت على هامش الاحتفالية جلسة حوارية تحت عنوان (النهوض بالتعليم)، وذلك بمقر نزل الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة بأسوان.

وأكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بالشباب والذي ظهر جليا خلال حوار رئيس الجمهورية مع أبنائه من الشباب في المؤتمرات الشبابية في إطار من المصارحة والديمقراطية والمناقشة المفتوحة دون أي قيود، والتي كان أخرها المؤتمر السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر الماضي؛ مما يعتبر رسالة مباشرة لشباب مصر بأنهم أصبحوا الآن في موقع المسئولية وقادرين على مواجهة كافة التحديات.

كما أكد المحافظ - في كلمة ألقاها نيابة عنه اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة - أن هذا اللقاء يأتي ضمن الجهود المبذولة من المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من مجالات العمل العام والقضايا الوطنية، في مقدمتها قضية النهوض بمنظومة التعليم؛ بما يصنع جيلا مستنيرا وقادرا على مواكبة التقدم التكنولوجي والأخذ بأدوات العصر الحديث.