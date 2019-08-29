مواجهات نارية.. تعرف على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019-2020.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج -جلطة سراي.

المجموعة الثانية: بايرين ميونخ - توتنهام - أوليمبياكوس - النجم الأحمر.

المجموعة الثالثة: مانشسر سيتي - شاختار - دينامو زغرب - أتلانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوكومتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينيك.

المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر - سلافيا براج.

المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج.

المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل.



