مواجهات نارية.. تعرف على قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا
الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:00 م
حسام فوزيطباعة
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2019-2020.
وجاءت القرعة كالآتي:
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان - ريال مدريد - كلوب بروج -جلطة سراي.
المجموعة الثانية: بايرين ميونخ - توتنهام - أوليمبياكوس - النجم الأحمر.
المجموعة الثالثة: مانشسر سيتي - شاختار - دينامو زغرب - أتلانتا.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس - أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن - لوكومتيف موسكو.
المجموعة الخامسة: ليفربول - نابولي - سالزبورج - جينيك.
المجموعة السادسة: برشلونة - بوروسيا دورتموند - إنتر - سلافيا براج.
المجموعة السابعة: زينيت - بنفيكا - ليون - لايبزيج.
المجموعة الثامنة: تشيلسي - أياكس - فالنسيا - ليل.
يذكر أنّ دور المجموعات سينطلق يوم 17 سبنمبر المقبل.