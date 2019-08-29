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محافظات

محافظ الغربية: مراجعة تنفيذ أعمال البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عقد محافظ الغربية اجتماعًا مع مدير عام سنترالات الغربية المهندس حسن إسماعيل والمدير التنفيذي للشبكات المهندس محمد فوزي؛ لمراجعة الخطط السابق إعدادها والموقف الحالي لنسب تنفيذ أعمال البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية على أرض الواقع.
وقال المحافظ - في بيان اليوم الخميس - إنه تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل 148 وحدة فايبر ذكية "إم سان"، بمدينة طنطا تمثلوا في (83 وحدة بنطاق سنترال طنطا 1 بإجمالي عدد عملاء 43 ألف عميل - 43 وحدة ذكية بنطاق سنترال طنطا2 بإجمالي عدد عملاء 45 ألف عميل – 22 وحدة بنطاق سنترال العجيزى بإجمالي عدد عملاء 20 ألف عميل).
وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل 121 وحدة فايبر ذكية "إم سان" بالمحلة الكبرى بإجمالي عدد عملاء 85 ألف عميل بنسبة 70% من المخطط تنفيذه والمخطط الإنتهاء من باقي الأعمال المستهدفة نهاية العام الجاري، حيث بلغت نسبة التنفيذ على مستوى المحافظة بالكامل بنسبة 60% مطابقة للخطط السابق وضعها.
واستعرض المحافظ خطة التحول الرقمي بالمحافظة، موجهًا بعمل خطة عمل واضحة تتضمن آليات تنفيذ التحول الرقمي بجميع المنشآت الحكومية بنطاق المحافظة لمواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده في الآونة الأخيرة.

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