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مصر

دون تخفيف للأحمال.. زيادة احتياطيات الكهرباء لـ 17 ألفا ميجاوات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:02 م
جريدة الدستور
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس 17 ألفا و950 ميجاوات، مشيرا الى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 30 ألفا و700 ميجاوات، مقابل نفس الحمل أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و800 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السادسة 45 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات، التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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