زعيم المعارضة البريطاني يهدد رئيس الوزراء بسحب الثقة

توعد زعيم المعارضة البريطاني جيريمي كوربين، رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتصويت على سحب الثقة منه في الوقت المناسب.



وقال في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نسختها الإنجليزية، إن البرلمان سيصوت على سحب الثقة من جونسون في الوقت المناسب ولن يقف مكتوف الأيدي أمام قرار تعليق عمل البرلمان.



وأضاف: أنه يجب سن تشريع سريع من البرلمان لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.



وأشار إلى أنه سيحاول إقناع النواب بذلك يوم الثلاثاء، وإيقاف قرار تعليق عمل البرلمان، لأنه يعد غير دستوري وينتهك القانون ولا يستند على أي أساس.



وتابع: "سنعود للبرلمان يوم الثلاثاء لتحدي جونسون، لقد شن رئيس الوزراء غارة ساحقة ضد الديمقراطية بقراره، لمنع أي مناقشات حول خطته للخروج بدون صفقة".

