وزير بريطاني سابق: الأسبوع المقبل آخر فرصة للبرلمان لوقف "مهزلة" بريكست

قال ديفيد جوك وزير العدل البريطاني السابق في حكومة تيريزا ماي، إن الأسبوع المقبل قد يكون الفرصة الوحيدة والأخيرة للبرلمان لمحاولة وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.



وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الوقت أصبح متأخر للنواب لفعل أي شئ تمنع حدوث هذه الفوضى، فلا يوجد حتى الآن أي تفويض لخروج بريطانيا من الاتحاد.



وأضاف أن البرلمان يتحمل حتى الآن مسئولية وقف هذه المهزلة، وليس هناك الكثير من الوقت قبل تفعيل قرار وقف عمل البرلمان حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.



وأشار إلى أن ما يحدث الآن قد يقود المملكة إلى المجهول، وهو أمر يجب أن يتفهمه النواب جيدًا، ويتخذون قرار سريع وإلا سيتحملوا وحدهم عواقب ذلك.