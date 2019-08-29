صحيفة بريطانية: المملكة غير مستعد لفوضى "بريكست".. والاقتصاد في خطر

حذرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، من خطر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة كما يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون.



وقالت الصحيفة، إن المملكة غير مستعدة الآن لفوضى الانقسام حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن أمام الحكومة البريطانية 3 سنوات من أجل التوصل لاقتراحات من أجل بناء علاقات تجارية جديدة، والتغلب على أزمة الحدود.



وأضافت أن رئاسة الوزراء فشلت في التعامل مع الأمر، ولم يكن أمام جونسون خيار سوى تعليق عمل البرلمان حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، أي قبل موعد الخروج بـ 15 يوم فقط، في ظل استحالة إبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي للخروج.



وأشارت إلى أن الحرب المندلعة للخروج من الاتحاد على وشك النهاية، والشيء الحقيقي الوحيد هو أن الاقتصاد غير مستعد لهذه الخطوة الآن، حيث تقلص الناتج المجلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري.