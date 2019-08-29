إيقاف ضابط شرطة عن العمل وإحالته للتفتيش لتعديه على مواطن بالجيزة

تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.



بالفحص تبين قيام المواطن المشار إليه (صاحب مقهى) بالامتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحى للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولى الحى أثناء أداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى.



تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط فى الواقعة المشار إليها، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش بالوزارة.

