سفيرنا في وارسو: مصر مقصد سياحي عالمي ونقطة جذب للمستثمرين البولنديين

أكد السفير حسام القاويش، سفير جمهورية مصر العربية في بولندا، خلال حوار صحفي أجراه مع جريدة Tygodnik Polski البولندية، على حرص السفارة المصرية في وارسو على تعزيز فرص التعاون بين مصر وبولندا على كافة الأصعدة، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك العلاقات الدبلوماسية، مؤكدًا على أن العلاقات بين البلدين قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ومشيدًا بدور جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البولندية في تدعيم أواصر العلاقات الثنائية.



كما أوضح القاويش جهود السفارة المصرية في تدعيم فرص التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وكذا الترويج السياحي لمصر والتي تعد مقصدًا سياحيًا هامًا للسائحين البولنديين لما تذخر به من العديد من المزارات السياحية والآثار التاريخية التي تجذب السياح من دول العالم، مؤكدا على الانجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية والإصلاحات الجذرية التي نفذتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني بمصر.