زعيم المعارضة البريطاني يستعد لمواجهة قرار وقف البرلمان

أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض، طالب بسن تشريع سريع لوقف إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.



وتابعت أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف عمل البرلمان حتى منتصف شهر أكتوبر قد أثار جدل دستوري كبير وأشعل غضب النواب في وستمنستر.



وأضافت، أن الضجة الكبيرة وقعت بينما يحاول جونسون حماية مخططه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدون صفقة، وحتى لا يصوت البرلمان على سحب الثقة من حكومته.



وأشارت إلى أن مجلس الوزراء كان هدفه إيجاد بدائل سريعة حتى لا يسمح للبرلمان بالتدقيق في عملية خروج بريطانيا بدون صفقة من الاتحاد، وحتى لا يتعرض جونسون لأي خطر يفقد فيها منصبه كما حدث مع تيريزا ماي مسبقًا بعدما فشلت في إقناع البرلمان على صفقة الخروج من الاتحاد المقرر له يوم 31 أكتوبر.