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عالم

سوريا تهاجم مجلس الأمن لصمته عن اتفاق تركي أمريكي بشأن إدلب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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أكدت سوريا أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والنظام التركي على إنشاء منطقة آمنة شمالي البلاد يشكل اعتداء على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة لمندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، في نيويورك حول الوضع في سوريا، وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد "الجعفري"، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والنظام التركي عرى من جديد شراكة البلدين في العدوان على بلاده وكشف حجم التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات هذين البلدين.

وأضاف الجعفري "نحن أمام واقع خطير يتمثل بقيام دولتين معاديتين تدعمان الإرهاب في سوريا بالتفاوض علنا على المساس بأراضيها في انتهاك لـ20 قرارا صدرت عن مجلس الأمن تؤكد الالتزام القوي بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها".

وكشف المندوب السوري عن أن اتفاق أستانا الخاص بإنشاء مناطق خفض التصعيد لا يشمل المجموعات الإرهابية المدرجة على لائحة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية ويؤكد حق الدولة السورية بمواجهة التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن تسمياتها.

وأكد الجعفري أن المشاركة الإسرائيلية في الهندسة الإرهابية تمثلت بالاعتداءات الأخيرة على سوريا والعراق ولبنان وهذه الاعتداءات أيدتها واشنطن في تعبير عن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية الرامية الى مواصلة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعبر الجعفري عن رفض بلاده بشدة ما تضمنه تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة من مزاعم تهدف إلى تشويه صورة الدولة السورية والترويج لاتهامات باطلة حول استهداف الجيش منشآت مدنية في إدلب.

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإقامة منطقة آمن شمالي سوريا بزعم حماية الحدود التركية من هجمات الفصائل الكردية المسلحة، وذلك بالتزامن مع غارات إسرائيلية مطلع الأسبوع الجاري استهدفت سوريا والعراق ولبنان.

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