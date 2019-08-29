روسيا تعلن أمام مجلس الأمن دعمها استعادة الجيش السوري لإدلب

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، أن محافظة إدلب هي إحدى بؤر الإرهاب الرئيسية في سوريا حيث يستمر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي فيها باستهداف المناطق الآمنة.



جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في نيويورك حول الوضع في سوريا وذلك وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".



وأكد بوليانسكي أنه مع كل تقدم للجيش السوري في محاربة الإرهاب يشن البعض حملات إعلامية مضللة خدمة للتنظيمات الإرهابية.



وأعرب المندوب الروسي عن قلق بلاده من الأوضاع في منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة وفي مخيم الهول بالحسكة.



وطالب بوليانسكي بأن تكون كل الجهود الرامية إلى حل الأزمة في سورية تهدف إلى ضمان وحدة وسيادة هذا البلد.



ويخوض الجيش السوري منذ أسابيع معركة لاستعادة محافظة إدلب من الجماعات المسلحة ونجح في السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية.