سفارات مصر تنقل تهنئة السيسي للجاليات بمناسبة العام الهجري الجديد

نقلت سفارات مصر الخارج، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة العام الهجري الجديد.



وجاءت نص تهنئة الرئيس: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1441، يسرني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية، متمنيًا لكم دوام التوفيق والنجاح وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الغالية المزيد من التقدم والرقي والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير".



وتداولت الصفحات الرسمية للسفارات المصرية في كل من واشنطن وبرلين وكذلك السفارات في عدد من الدول الإفريقية، تهنئة الرئيس معربة عن تهانيها وتقديرها للجاليات المصرية في الخارج.