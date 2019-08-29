رئيسا وزراء موريتانيا واليابان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

تصدرت العلاقات الثنائية الموريتانية اليابانية المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي في مدينة (يوكوهاما) اليابانية.



وذكر التلفزيون الموريتاني أن المباحثات ركزت بتطوير التعاون والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويرها، مضيفا أن المباحثات حضرها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد والصناعة ووزير الأمن الغذائي محمد محمود ولد بوعسرية والمديرة العامة لديان رئيس الوزراء فاطمة بنت دحي.