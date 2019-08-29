المنيا يهزم كوكاكولا بهدف نظيف

حقق فريق كرة القدم بنادي المنيا، اليوم الخميس، الفوز على فريق كوكاكولا بهدف مقابل لا شيء، ضمن ثالث مباريات الفريق الودية بمعسكر القاهرة استعدادا للموسم الجديد.



خاض سمير كمونة المدير الفني للمنيا المباراة بتشكيل ضم كل من: محمد حسانين (حارس مرمى)محمد آدم - احمد رجب - مصطفى الشوبكشي - سايكو - مصطفى كازلوف - كاستيلا - بدوي عاشور -احمد عصام- شعبان عبد الحميد - عمرو فيرون،



وأشرك في الشوط الثاني عدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على مستوى جميع عناصر الفريق. وشهد الشوط الأول أداء قوي من لاعبي المنيا واستحواذ على الكرة، وتمكنوا من إحراز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٣٣ للاعب شعبان عبد الحميد.



ومن المقرر أن يلعب فريق المنيا آخر ودياته في ختام المعسكر يوم السبت أمام فريق اتحاد الشرطة



يذكر أن فريق المنيا خاض ثلاثة وديات خلال المعسكر بدأها بمباراة أمام طلائع الجيش وخسر بهدف مقابل لا شيء بعد أن قدم مباراة قوية، وتعادل سلبيا مع الشرقية للدخان، وفاز اليوم على كوكاكولا بهدف نظيف.