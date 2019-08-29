"أوقاف أسوان" تتسلم 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي

تسلّمت مديرية أوقاف أسوان، اليوم الخميس، 4 أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحي السنوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف، حيث شهد استلام اللحوم الشيخ محمود قناوي وكيل وزارة الأوقاف بأسوان وقيادات التفتيش العام بالوزارة.

وقال الشيخ قناوي، إنه تم على الفور تسليم كميات اللحوم التي وصلت من الوزارة، لمديري الإدارات التابعة للأوقاف، تمهيدا لتسليمها للمستحقين بالتنسيق مع المحليات والتضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن توزيع اللحوم سيخضع لرقابة مشددة تحت إشراف الأوقاف، لضمان وصولها لمستحقيها من المواطنين بالقرى والنجوع والمناطق النائية بحسب الكثافة السكانية والمناطق الأشد احتياجًا.

