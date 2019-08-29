جامعة أسيوط تنشىء مركزا ومعملا لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال اتخاذ الجامعة عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية لدعم ورعاية أبناءها الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتي من شأنها إدماج الطلاب مع أقرانهم وتهيئة البيئة الجامعية لهم واستعداد الكليات لقبولهم، مشيرا إلى أنه جارى تجهيز أول مركز بالجامعة لرعاية ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة.

وقال إنه سيتم أيضا إنشاء أول معمل على مستوى الجمهورية متخصص لاختبارات ذوى الإعاقة السمعية والبصرية، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى متوافقة مع إستراتيجية الدولة وحرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لذوى الإعاقة.

جاء ذلك في إطار الاجتماع النهائي مع أعضاء وفد الجامعة المشارك في أسبوع شباب الجامعات المصرية الثاني لمتحدي الإعاقة والمقرر انطلاقه يوم الأحد القادم المقبل وتنظمه جامعة المنوفية.

من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب - في تصريح اليومالخميس- سعي إدارة الجامعة المستمر في تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمالي لطلابها من ذوي القدرات الخاصة في العملية التعليمية وممارستهم للأنشطة الطلابية بصورة طبيعية.

وأشار غريب إلى أنه تم التنسيق مع ممثلي هيئة "الإيمديست" ومؤسسة "حلم" للتعليم والتدريب، وهي الأطراف المشاركة في إنشاء مركز ذوى الإعاقة الخاصة بالجامعة ضمن البرتوكول الذي تم توقيعه مع جامعة أسيوط للسفر إلى جامعة "مونتانا" بالولايات المتحدة، والتعرف على تجربتها الناجحة في دعم ورعاية الطلاب من ذوي الإعاقة عن طريق مركزها المطور في هذا المجال.