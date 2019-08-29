مصطفى الجمل: ذهبية الألعاب الإفريقية دفعة معنوية نحو طوكيو

أعرب مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر في ألعاب القوى المطرقة عن سعادته بفوزه بذهبية رمى المطرقة بدورة الألعاب الإفريقية.



وقال "الجمل": "فخور بما حققته، وتمرنت بقوة وكلي إصرار على تحقيق الفوز. سأواصل المشوار بنفس العزيمة حتى أولمبياد طوكيو، والذهبية تمثل لى دفعة معنوية كبيرة".



ووجه الجمل الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر لسيف شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى وأعضاء مجلس الإدارة، كما وجه الشكر للبنك الأهلى المصرى الراعى الرسمى له - ولفريق الفراعنة الأوليمبى الذى ينتمى إليه - الذي قدم الدعم الكبير لها خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر للروابط الرياضية على ما قدموه من جهد لخروجه بالشكل اللائق وتحقيق ميدالية هامة.



