تصنيف الفرق في قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم قرعة دوري أبطال أوروبا 2019\2020 لدور المجموعات في إمارة موناكو الفرنسية، والتي سيتخللها توزيع عدة جوائز من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مثل جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2018\2019.

وستوزع الأندية في قرعة دوري أبطال أوروبا على 4 مستويات، في كل مستوى 8 أندية، وفي المستوى الأول يتواجد أبطال الدوري في البطولات الست الكبرى رفقة بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وبطل الدوري الأوروبي.

المستوى الأول: ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، يوفنتوس، برشلونة، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، زينيت

المستوى الثاني: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، نابولي، شاختار دونستك، توتنهام، بنفيكا، ليون

المستوى الثالث: بايرن ليفركوزين، ريد بول سالزبورج، فالنسيا، إنتر ميلان، أولمبياكوس، أياكس، لوكوموتيف موسكو، جينك.

المستوى الرابع: كلوب بروج، دينامو زغرب، النجم الأحمر، جالطة سراي، لايبزيج، أتلانتا، ليل، سلافيا براج.