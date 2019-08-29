رسميًا.. أهل جدة يعلن التعاقد مع يوسف بلايلي لمدة 3 سنوات

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب فريق الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا أعلن من خلاله التعاقد مع اللاعب الجزائري، وجاء نصه: "أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب الجزائري يوسف بلايلي، قادمًا من فريق الترجي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول لكرة القدم.



وشهدت الفترة الأخيرة منافسة بين فريقي النصر وأهلي جدة السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري.