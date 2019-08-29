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رياضة

منتخبا فلسطين وبوركينا فاسو لكرة القدم يستدعيان ثنائي المصري البورسعيدي وادي وسينبوري

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:27 م
جريدة الدستور
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تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي اليوم الخميس خطابًا رسميًا، من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء اللاعب الفلسطيني محمود وادي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري؛ للانضمام للمعسكر المغلق المقرر إقامته بفلسطين، استعدادًا لمباراتيه بالتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، ونهائيات كأس أسيا "الصين 2023".
ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من سنغافورة إلى زنجبار مباشرة للحاق ببعثة المصري والذي سيخوض أمام نظيره فريق ماليندي بطل زنجبار مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وهي المباراة المقرر إقامتها أيام 13، 14، 15 سبتمبر على ستاد عماني بزنجبار.
فيما أعلن كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن قائمة لاعبيه المختارة لخوض المباراة الودية التي يخوضها المنتخب الملقب "بالخيول" أمام نظيره منتخب المغرب، والمقرر إقامتها بمدينة مراكش المغربية يوم السادس من سبتمبر المقبل ضمن الأجندة الدولية، وتضم القائمة 27 لاعبًا من بينهم سعيدو سينبوري لاعب خط وسط النادي المصري والذي ينضم لمنتخب بلاده للمرة الأولى.
ومن المقرر أن يتوجه اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة إلى المغرب على أن يلحق ببعثة المصري المتوجهة إلى زنجبار خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر؛ للمشاركة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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