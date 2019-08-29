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عالم

السعودية والبحرين يبحثان آخر تطورات مشروع الجسر الجديد الرابط بينهما

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:22 م
الدكتور نبيل بن
الدكتور نبيل بن محمد العامودي
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بحث وزير النقل السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي مع وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد، آخر تطورات ومستجدات مشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد الرابط بين الدولتين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، أن "العامودي" التقى وزير المواصلات والاتصالات البحريني، على هامش زيارته الرسمية للبحرين، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الجديد.
وأضافت أن الجانبين بحثا أيضًا - خلال اللقاء - تعيين الشركة الاستشارية للبدء في تحديد المواصفات والرسومات الهندسية المطلوبة للمشروع، فضلًا عن مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدولتين.

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