في ثاني أيام "تيكاد 7".. نشاط مكثف للرئيس السيسى فى اليابان (فيديو)

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ثاني أيام قمة تيكاد السابعة المنعقدة، بمدينة يوكوهاما اليابانية، في جلسة تحت عنوان "الحوار بين القطاعين العام والخاص".



وقال السيسي: "قامت دول الاتحاد الإفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعًا لكل الدول الإفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا PIDA بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة علي المستوي القاري".



كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان، منتدي رجال الأعمال الإفريقي الياباني، علي هامش القمة السابعة لـ"التيكاد".



وتوجه الرئيس إلى اليابان للمشاركة في "مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا" (تيكاد 7) الذي يعقد خلال الفترة، (28/8 -30/8/2019)، وذلك بعد ساعات فقط من مشاركته في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية.



يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام بمدينة "يوكوهاما"، تحت رئاسة يابانية - مصرية مشتركة، في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يدعم التعاون بين مصر واليابان في إفريقيا، بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لإفريقيا، كما أن قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار، فضلًا عن أن "تيكاد" تعد أحد أهم القمم والتجمعات من أجل التعاون في تنمية وتطور القارة السمراء.