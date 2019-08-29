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الثقافة

فى ذكراه.. ناجى العلى.. فنان جسد الصمود برسوماته الكاريكاتورية

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:20 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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"الرسم هو الذي يحقق توازني الداخلي هو عزائي ولكنه أيضًا يشكل لي عذابًا".. هكذا يتمثل الرسم عند الفلسطيني ناجي العلي، الذي تحل اليوم ذكرى اغتياله، حيث توفي يوم 29 أغسطس 1987، بعدما أطلق شاب مجهول النار عليه، وأصيب تحت عينه اليمنى ومكث في غيبوبة حتى توفي، ودفن في لندن.

استطاع "العلي" أن يضع اسمه بين أكبر الفنانين الفلسطينيين، الذين استخدموا الفن كأحد الأساليب للتعبير عن الواقع برسوماتهم، ووصلت عدد رسوماته إلى 40 ألف رسم كاريكاتوري.

في مجلة الحرية بعددها الصادر في 25 سبتمبر 1961، نشرت أولى لوحات "العلى"، وهي عبارة عن خيمة تعلو قمتها يد تلوح، كان الصحفى والأديب الفلسطينى غسان كفانى قد شاهدها هي واثنين من رسوماته في زيارة له بمخيم عين الحلوة.

قالت عنه الدكتورة الأديبة نجاح العطار، في كلمة تأبينية له بمهرجان تكريمي لذكرى استشهاده عام 1987: لقد كان ناجي في رسومه الكاريكاتورية نموذجًا للفرادة ومدرسة للخلق ومثالًا للفنان الذي يجعل خطوطه ودوائره وكلماته تصرخ، تحتج، ترفض، تدين، وكان في رموزه يركز خبراته الحياتية، الفردية والجماعية، ويقدمها في تشكيلات فنية، أبرز ما فيها اقتصادها، واقتصارها على ما يعطي الدلالة ببلاغة آسرة، ووضوح شديد، يفهمه الجميع، فيفرح به من كان منهم ولهم، ويغضب له من كان خارجهم وبراء منهم.

وقال عنه الكاتب علي عبدالفتاح بمجلة "أدب ونقد" في عددها الـ12 الصادر يوم 1 أبريل 1985: إن ناجي لا يتوقف عند حدود المدن الكبرى، ولكنه يتجاوز نفسه كفنان ويقدم المأساة تعبر عن نفسها دون تعليق، فهو يؤمن أننا جميعًا وطن واحد وإنسان واحد وقضيتنا واحدة، وأن الفن وحده يمكنه أن يحقق التضامن الإنساني ويحرك الثورة نحو غد أفضل وعالم أكثر إشراقًا وتحررًا.

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