الأمم المتحدة تدعو لعقد مؤتمر دولي حول الوضع في الأمازون

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى عقد قمة حول الوضع في الأمازون، أكبر غابة استوائية في العالم.

وقال جوتيريش - على هامش مؤتمر حول التنمية في إفريقيا في مدينة "يوكوهاما" اليابانية، وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الخميس -: "إن الوضع في الأمازون خطير جدًا كما هو واضح"، داعيا إلى عقد اجتماع يخصص لحشد الدعم للأمازون خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر المقبل في نيويورك.

وفي سياق متصل، وقع الرئيس البرازيلي "جايير بولسونارو" - تحت ضغط دولي كبير - مرسومًا يمنع عمليات الإحراق لأغراض زراعية لـ60 يومًا من أجل محاولة وقف اندلاع الحرائق فيها.

وكانت البرازيل قد أعلنت أخيرًا أنها منفتحة على مساعدة مالية أجنبية؛ لمكافحة الحرائق في الأمازون شرط أن تتحكم بهذه الأموال، بعدما رفضت عرضا من هذا النوع قدمته مجموعة السبع.