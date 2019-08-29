استدعاء إميريك لابورت للمشاركة مع منتخب فرنسا بتصفيات يورو 2020 لكرة القدم

استدعى المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، المدافع إميريك لابورت للمشاركة مع "الديوك" أمام ألبانيا وأندورا ضمن تصفيات يورو 2020.

وذكرتالصحف لعالمية اليوم الخميس أن لابورت تلقى الاستدعاء الأول في مباراة ودية خسرها المنتخب الفرنسي أمام نظيره الإسباني في مارس 2017 لكنه لم يلعب اللقاء.

وكان لابورت (25 عاما) قد جدد عقده في فبراير الماضي مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي حتى 2025، ومن المقرر أن تلعب فرنسا أمام ألبانيا في باريس يوم 7 سبتمبر المقبل، ثم أندورا خارج الأرض في العاشر من نفس الشهر.