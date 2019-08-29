القوات العراقية تعثر على سجن تابع لتنظيم (داعش) شمال شرق بعقوبة
الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:13 م
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عثرت القوات الأمنية العراقية على سجن تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة.
وقال مصدر أمني - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس -: "إن قوة من الجيش العراقي عثرت على سجن لتنظيم (داعش) في قرية (بريهة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة".
وأضاف المصدر: "أن السجن يضم غرفة لتعذيب المختطفين وأخرى تحوي مواد متفجرة"، مشيرا إلى أن العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية.
وقال مصدر أمني - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس -: "إن قوة من الجيش العراقي عثرت على سجن لتنظيم (داعش) في قرية (بريهة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة".
وأضاف المصدر: "أن السجن يضم غرفة لتعذيب المختطفين وأخرى تحوي مواد متفجرة"، مشيرا إلى أن العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية.