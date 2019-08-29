القوات العراقية تعثر على سجن تابع لتنظيم (داعش) شمال شرق بعقوبة



وأضاف المصدر: "أن السجن يضم غرفة لتعذيب المختطفين وأخرى تحوي مواد متفجرة"، مشيرا إلى أن العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية.

عثرت القوات الأمنية العراقية على سجن تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة.وقال مصدر أمني - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس -: "إن قوة من الجيش العراقي عثرت على سجن لتنظيم (داعش) في قرية (بريهة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة".