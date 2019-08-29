الخميس 29 أغسطس 2019 الموافق 28 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صلاح عبدالله في بلاتو "قيد عائلي" ومنتصف سبتمبر "روحين في زكيبة"

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:09 م
الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله
حسين الجندي
طباعة
يواصل الفنان صلاح عبد الله غدًا الجمعة، استكمال تصوير مشاهدة المتبقية في مسلسل "قيد عائلي" باستعدادات مكثفة للخروج بصورة تليق بمكانة وكيان نجوم العمل والجهه الفنية والإنتاجية بالكامل.

أكد صلاح عبد الله في تصريحات لـ"الدستور" بأنه اقترب من الانتهاء من تصوير مسلسل "قيد عائلي" واستكمال عرضه لما انتهت عليه الحلقة 25 علي أحد القنوات الفضائية قريبا، مضيفا بأن الحلقات القادمة من العمل ستبهر الجمهور جميعًا من حيث الإثارة والتشويق والمتعة.

ويشار أن قيد عائلي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي ويتخلص ذلك حول التفرقة بين الأشقاء بسبب الأمور المادية، ويشارك في بطولته النجوم الفنان عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، انعام سالوسه، صبري فواز، منه فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمي، أميره هاني، كريم عبد الخالق وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزه.

ومن ناحية أخرى كشف الفنان صلاح عبد الله بأنه من المقرر أن يستأنف تصوير باقي مشاهدة في مسلسل "روحين في زكيبه" وهو اسم مؤقت للعمل لغاية آلان للدخول في الديكور الرئيسي لمشاهدة داخل العمل وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

ويشار بأن مسلسل "روحين في زكيبه" تدور أحداثه حول في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، إضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذي يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، نهى عابدين، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وغيرهم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

"عبيد قطر".. فضائح إعلام الإخوان في تغطية صفقة طائرات "الرافال" بين الدوحة والقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها رصيدًا فى البنك

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

منذ يومين

مفاجأة.. سعر الذهب سيتجاوز 900 جنيه نهاية 2019

ads

الصور

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بحضور وزيرة الثقافة.. مدحت صالح يتألق بحفل محكى القلعة

image description

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

image description

مباراة صعود الزمالك إلى نهائي الكأس بالفوز على المقاصة

image description

مجلس إدارة الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر

الأكثر قراءة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

شاهد.. محمد صلاح يشتبك مع زميله أثناء التدريب

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

الرئيس نيوز

مصادر بـ"المالية": لم يتم إخطارنا بأي مستحقات لأصحاب المعاشات

وزير الإسكان: إصدار كتيب عن التصالح في بعض "مخالفات البناء" قريبا

رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير الغردقة بحضور "المشاط والجزار"

"زايد" تتفقد مستشفييّن في بورسعيد لبدء التأمين الصحي الشامل

منوعات

بسبب العسل.. رجل يقضى 82 يومًا فى السجن

تقرير دولى يرسم «سيناريو أسود» للأرض

المتحف الإسلامى ينظم احتفالية السنة الهجرية بالتعاون مع معهد الفلك

كلمات أعجبتني

كشكول

الأعلى للجامعات يعلن تشكيل لجان بشأن ترقية الأساتذة

وزير التعليم العالي ممثلا عن الاتحاد الأفريقي في منتدى الفضاء باليابان

فريد خميس يهنئ "صيدلة الجامعة البريطانية" على تفوقها

وزير التعليم العالي: إنشاء 10 كليات جديدة لعلوم الحاسب والمعلومات

إسلام سياسي

داعية سلفي يفتح النار على تلميذ القرضاوي بعد هجومه على "برهامي"

هشام الذهبي.. قصة داعشي أسترالي قتل أبناءه الثلاثة في سوريا

شباب الجماعة يهاجمون مذيع قناة "وطن" الإخوانية بسبب تبريره تصريحات نائب المرشد وقيادات الجماعة

إبراهيم منير يوجه صفعة لأيمن نور بتعيين 10 من مطاريد الشرق في قناة وطن


زيت وسكر

اجتماع عاجل للجنة إيراد النهر لمتابعة موسم الفيضان

وكيل “البيطريين” يُطالب بإطلاق مشروع قومي للقضاء على الحمى القلاعية

“زايد” تؤكد أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

فى ذكراه.. ناجى العلى.. فنان جسد الصمود برسوماته الكاريكاتورية

"جوته" يستضيف الاجتماع التحضيري لمهرجان القاهرة الأدبي

ثقافة مطروح تناقش "العلاج بالنباتات والأعشاب"

غدًا.. نسمة عبدالعزيز ومشاركة فنية من فنزويلا في محكى القلعة

صفحتنا ع الفيس بوك