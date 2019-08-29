صلاح عبدالله في بلاتو "قيد عائلي" ومنتصف سبتمبر "روحين في زكيبة"

يواصل الفنان صلاح عبد الله غدًا الجمعة، استكمال تصوير مشاهدة المتبقية في مسلسل "قيد عائلي" باستعدادات مكثفة للخروج بصورة تليق بمكانة وكيان نجوم العمل والجهه الفنية والإنتاجية بالكامل.



أكد صلاح عبد الله في تصريحات لـ"الدستور" بأنه اقترب من الانتهاء من تصوير مسلسل "قيد عائلي" واستكمال عرضه لما انتهت عليه الحلقة 25 علي أحد القنوات الفضائية قريبا، مضيفا بأن الحلقات القادمة من العمل ستبهر الجمهور جميعًا من حيث الإثارة والتشويق والمتعة.



ويشار أن قيد عائلي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي ويتخلص ذلك حول التفرقة بين الأشقاء بسبب الأمور المادية، ويشارك في بطولته النجوم الفنان عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، انعام سالوسه، صبري فواز، منه فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمي، أميره هاني، كريم عبد الخالق وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزه.



ومن ناحية أخرى كشف الفنان صلاح عبد الله بأنه من المقرر أن يستأنف تصوير باقي مشاهدة في مسلسل "روحين في زكيبه" وهو اسم مؤقت للعمل لغاية آلان للدخول في الديكور الرئيسي لمشاهدة داخل العمل وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.



ويشار بأن مسلسل "روحين في زكيبه" تدور أحداثه حول في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، إضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذي يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، نهى عابدين، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وغيرهم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.