ديشامب يستبعد نجمي آرسنال وبرشلونة

أعاد ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، إيميريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، لصفوف الديوك، اليوم الخميس، عندما أعلن قائمة مباراتي ألبانيا وأندورا ضمن تصفيات (يورو 2020).



وأعلن ديشامب قائمة ضمت 23 لاعبا، من بينهم لابورت وكليمنت لينجليت، فيما خلت من اسمي صامويل أومتيتي، مدافع البارسا، وألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال.



وبهذا، يعود لابورت إلى قائمة الديوك للمرة الأولى، منذ عامين ونصف العام، حيث كانت آخر مرة استدعي فيها خلال مارس 2017.



وكان لابورت قد ادعى من قبل، أن ابتعاده عن المنتخب الفرنسي يأتي "لأسباب شخصية" تتعلق بالمدرب.



ولم يخض لابورت حتى الآن أي مباراة دولية مع المنتخب الأول، رغم مشاركته من قبل مع أكثر من منتخب لفرنسا، في المراحل السنية الأخرى.



ويُنتظر أن يشغل لابورت مكان أومتيتي، في صفوف المنتخب الفرنسي.



وضمت القائمة أيضا أنطوان جريزمان، نجم هجوم البارسا، فيما خلت من زميله عثمان ديمبلي، للإصابة.