نافاس يُشارك بشكل طبيعي في مران ريال مدريد

ظهر الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، خلال مران الفريق مساء اليوم الخميس، برفقة زملائه بشكل طبيعي، ضمن التحضيرات لمواجهة فياريال الاحد المقبل، بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.



وأثيرت الكثير من التكهنات خلال الساعات الماضية، حول اقتراب نافاس من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شارك نافاس في المران اليوم مع بقية زملائه بشكل طبيعي.



وعاد المدافع الفرنسي رافائيل فاران للتدريبات الجماعية، بعد أن غاب أمس الأربعاء، حيث شعر بانزعاجات، وسيكون متاحًا للمشاركة في مواجهة فياريال.



وفي سياق منفصل، واصل البلجيكي إيدين هازارد تدريباته المنفردة في صالة الألعاب الرياضية، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الساق اليسرى، خلال التدريبات قبل مباراة افتتاح الليجا ضد سيلتا فيجو.



ويواصل باقي المصابين، إيسكو ألاركون وخاميس رودريجيز وماركو أسينسيو وإبراهيم دياز ورودريجو جوبس، عمليات التعافي داخل مرافق مدينة فالديباس الرياضية.



ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بأربع نقاط خلف أتلتيكو الوصيف وإشبيلية المتصدر.