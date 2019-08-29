الغيابات تحاصر برشلونة أمام أوساسونا.. والريال يحل ضيفا على فياريال

تنطلق الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة المقبل، بمواجهة إشبيلية وسيلتا فيجو على ملعب الفريق الأندلسي، الذي يتطلع بجانب أتلتيكو مدريد لمواصلة الانتصارات بعد فوزهما في أول جولتين من البطولة ليتصدرا الترتيب.



ويتصدر إشبيلية ترتيب البطولة بـ6 نقاط، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو، بعد فوزه بالجولة الأولى على إسبانيول بهدفين نظيفين وبالثانية على غرناطة بهدف دون رد.



وفي أول مباراة على أرضه ووسط جماهيره بالموسم، يسعى فريق المدرب جولين لوبيتيجي للحفاظ على وتيرة الانتصارات وعلى نظافة شباكه أمام سيلتا فيجو.



ويطمح سيلتا فيجو، بدوره للفوز بمباراته الثانية على التوالي بعدما تغلب على فالنسيا في الجولة الماضية بهدف دون رد، علمًا بأنه خسر في الجولة الأولى أمام ريال مدريد 3-1 ويحتل حاليا المركز الـ12 بثلاث نقاط.



أما أتلتيكو مدريد، الذي فاز في الجولة الأولى بهدف دون رد على خيتافي وفي الثانية بنفس النتيجة على ليجانيس، فيستقبل الأحد المقبل، إيبار الذي لم يتمكن من تحقق الفوز في أول جولتين ويتقاسم حاليا المركز الـ15 مع خيتافي بنقطة.



وقد يستعيد الروخيبلانكوس مهاجمه دييجو كوستا، بينما سيغيب ألبارو موراتا لإصابته بالتواء في الركبة.