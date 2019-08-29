فريق رينو يتعاقد مع أوكون

أعلن فريق رينو اليوم الخميس تعاقده مع السائق الفرنسي إستيبان أوكون في موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.



وجاء التعاقد مع اوكون ليتشارك مع دانيال ريتشاردو في قيادة سيارة رينو في موسم 2020.



وكشف رينو عن إتمام اتفاقه مع أوكون بعد ساعات قليلة من إعلان مرسيدس عن الإبقاء على السائق الفنلندي فالتيري بوتاس في موسم 2020 بجانب البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم، حيث كان أوكون يعمل كسائق احتياطي في مرسيدس.



وتخلى رينو عن سائقه نيكو هلكنبرج في موسم 2020 بعد ضم أوكون، 22 عاما.



وبدأ أوكون مسيرته في فورمولا 1 كسائق أساسي مع فريق مانور خلال النصف الثاني من موسم 2016، قبل أن ينضمّ في الموسمين التاليَين إلى فريق فورس إنديا.



وشارك أوكون في 50 سباقا للجائزة الكبرى وجاءت أفضل نتيجة له في سباقَي إسبانيا والمكسيك في موسم 2017 بإحرازه المركز الخامس.