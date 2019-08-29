مدرب تونس الجديد: غير منزعج من الانتقادات

أبدى المنذر الكبير، المدرب الجديد لمنتخب تونس، تفهّمه للانتقادات الموجهّة ضد قرار تعيينه على رأس "نسور قرطاج".



وقال المدرب الأسبق للنجم الساحلي والترجي التونسي، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس: "هذه الانتقادات كان بإمكانها أن تؤثّر عليّ سلبا في وقت سابق.. اليوم اكتسبت الخبرات اللازمة التي تسمح لي بتحليل الموقف بطريقة موضوعية والتعامل معه بهدوء".



وأضاف "أتفهّم موقف الأطراف المنتقدة لقرار تعييني، كما أعبّر، في ذات الوقت، عن اعتزازي بثقة أطراف أخرى ترى أنّني قادر على النجاح في مهمّتي الجديدة".



وواصل "أنا سعيد جدا بتجربتي الجديدة على رأس نسور قرطاج وأتمنى أن أنجح في مهمة بناء منتخب قوي قادر على إثبات وجوده".



وأتم "هدفي على المدى القصير يتمثّل في بناء منتخب يلعب بطريقة جماعيّة ويقدّم أيضا كرة قدم جيّدة".



وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم (الثلاثاء) الماضي عن تسمية الكبير مدربا جديدا لمنتخب تونس خلفا للفرنسي ألان جيريس الذي تم فسخ عقده بطريقة رضائية.



وخلّف هذا القرار موجة من الانتقادات لدى الجماهير التي اعتبرت السيرة الذاتية له ضعيفة مقارنة بالمنصب الذي تم تكليفه به.