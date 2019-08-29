تقارير: نيمار في برشلونة خلال ساعات

بات البرازيلي نيما ردا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا، نجح برشلونة في التوصل إلى اتفاق نهائي مع سان جيرمان بشأن استعادة لاعبه السابق نيمار، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق بين الناديين.



وبذل برشلونة العديد من المحاولات من أجل التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي، إلا أن نادي العاصمة الفرنسية رفض كل العروض الممكنة، قبل أن يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق بضم اللاعب صاحب الـ27 عاما.



وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية كشفت في وقت سابق عن عرض برشلونة الأخير لضم نيمار، والذي شهد دخول إيفان راكيتيتش في الصفقة مع الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سينتقل لسان جيرمان على سبيل الإعارة فقط، بينما سيرحل زميله الكرواتي بشكل نهائي إلى ملعب "حديقة الأمراء".



وإلى جانب رحيل ثنائي برشلونة إلى سان جيرمان، سيدفع النادي الكتالوني 125 مليون يورو، من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائي.



وابتعد نيمار عن المشاركة مع "بي إس جي" في ظل غموض مستقبله، حيث غاب عن الموسم التحضيري، والجولتين الافتتاحيتين من الدوري الفرنسي.



وكان اللاعب البرازيلي رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.



وشارك نيمار في 58 مباراة مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 29، وفشل في حصد أي لقب قاري مع فريق العاصمة الفرنسية.