نابولي يحقق مكاسب مالية كبرى من بيع الجزائري وناس

وافق نادي نابولي الإيطالي على بيع مهاجمه الجزائري آدم وناس إلى نادي نيس الفرنسي، بعد مفاوضات مطولة استمرت عدة أسابيع بين الناديين.



وسيخضع هذا الأخير للفحص الطبي (الخميس)، وذلك تمهيدا للتعاقد مع وصيف الدوري الفرنسي.



وكشفت الصحيفة الرياضية الإيطالية "توتو سبور" في نسختها ليوم (الخميس) عن تفاصيل حصرية بخصوص هذه الصفقة.



وفي هذا السياق، تم الاتفاق على حصول "البارتينوبي" على مبلغ 2.2 مليون من عملية إعارة اللاعب، فضلا عن مبلغ 25 مليون يورو إضافية لشراء عقد اللاعب نهائيا خلال الموسم المقبل.



من جهة أخرى، فرض نابولي على نيس إدراج بند في عقد بيع وناس يضمن له الحصول على نسبة 30% من قيمة الصفقة، في حال إذا قرّر النادي الفرنسي إعادة بيعه من جديد.



ومن الواضح أن نادي الجنوب الإيطالي يسعى من خلال كل هذه الخطوات لتحقيق أرباح كبيرة من عملية بيع نجمه الجزائري، في ظل وجود قناعة لدى إدارته بقدرة النجم الجزائري على أن يصبح لاعبا مهمّا في السنوات المقبلة.



يذكر أن بطل إيطاليا في مناسبتين دفع مبلغ 10 ملايين يورو من أجل التعاقد معه في سنة 2017 من جيروندان بوردو الفرنسي.



وخاض وناس طوال مغامرته الإيطالية 39 مباراة أسهم خلالها في 6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.