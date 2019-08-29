تنظيم يوم رياضي لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المُقيمين بالخارج في الفيوم

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة البيئة يوما رياضيا سياحيا لوفد شبابي من المصريين المُقيمين بالخارج في محافظة الفيوم وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم.



وشارك باليوم مجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المُقيمين بالخارج قادمين من أكثر من ٢٠ دولة.



وتضمن اليوم جولة سياحية لأهم معالم محافظة الفيوم شملت قرية تونس السياحية ومعالمها المميزة من بيوت الطين الأثرية والأزقة الحجرية ومتحف القرية ومحال الزخف، بالإضافة إلى زيارة محمية وادي الريان ومعالمها جبل المدورة وكامب رأس هلال.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا لشباب المصريين بالخارج، مضيفًا أن ملتقيات الجيل الثاني والثالث نجحت في ربطهم بالوطن.



وأشار صبحي إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الهجرة، وستعملان معًا على إضافة أنشطة رياضية للملتقيات، بما يزيد من التفاعل بين الشباب.



من ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عميق شكرها للمشاركين والمنسقين من مختلف الوزارات، الذين ساهموا في إنجاح البرنامج، وقدموا التسهيلات الكبيرة للشباب من شرح لمعالم مصر وتاريخها وحضارتها، وكذلك المشاركة في تنظيم الزيارات والفعاليات.



كما شمل اليوم إقامة مهرجان رياضي بمحمية وادي الريان استمتع خلالها الشباب برياضة التزحلق على الرمال وركوب المراكب وبعض الألعاب الشاطئية بالإضافة إلى فعاليات فنية موسيقية وغنائية متنوعة.



يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى شباب المصريين المقيمين بالخارج خاصة الجيل الثاني والثالث وتعزيز انتمائهم للوطن،وتفعيل التواصل معهم، وتعريفهم بالحضارات والثقافات المصرية المتنوعة لتعميق أواصر التعاون والثقة بالدولة لدى شباب المصريين فى الخارج.