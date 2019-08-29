الخميس 29 أغسطس 2019 الموافق 28 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بسبب العسل.. رجل يقضى 82 يومًا فى السجن

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قرر رجل من ولاية ماريلاند، كان في زيارة لجامايكا، أن يجلب معه بعض العسل من الكشك المفضل لديه والواقع على جانب طريق، لكن جلبه كان سببا في دخوله السجن لعدة أشهر لافتراض زائف بأنه كان يهرب عقار "الميثام فيتامين".

وذكرت وسائل الإعلام أن ليون هوتون كان عائدًا للوطن بعد زيارة عائلية في أعياد الكريسماس الماضية عندما تنبه كلب مدرب على استكشاف المخدرات إلى حقيبته في مطار بالتيمور.

وتم إلقاء القبض على الرجل، وعند استجوابه قال إن ما عثر عليه الكلب عبارة عن بقايا وجبات سريعة كان يحملها بالحقيبة.

لكن روايته لم تجد لها آذانا صاغية وجرى اعتقاله وظل في السجن على الرغم من حصوله على إفراج من أجل العمل، وحتى بعد أن أثبت مختبر ولاية ماريلاند عدم العثور على دليل على وجود مخدرات في العسل بعد أسابيع من الاعتقال.

الملفت أن اختبار المتابعة الذي أجرى له ظهر سالبًا أيضا.

لكن نظرا لأن هوتون يحمل بطاقة خضراء، فقد واجه احتمالين إما السجن أو الترحيل المحتمل حتى تصدر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة قرارها، وبالتالي قضى هوتون 82 يوما خلف القضبان لحمله العسل.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فرص توظيف جديدة بشركة "خالدة للبترول"

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها رصيدًا فى البنك

منذ أقل من ساعة

"عبيد قطر".. فضائح إعلام الإخوان في تغطية صفقة طائرات "الرافال" بين الدوحة والقاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة حرمان المطلقة من معاش والدها

ads

الصور

image description

16 محضر مخالفة للاشتراطات البيئية بغرب الإسكندرية

image description

بحضور وزيرة الثقافة.. مدحت صالح يتألق بحفل محكى القلعة

image description

"عم زلعوكة" أقدم بائع صحف في مصر القديمة (صور)

image description

مباراة صعود الزمالك إلى نهائي الكأس بالفوز على المقاصة

image description

مجلس إدارة الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر

الأكثر قراءة

الوزراء: وقف صرف المعاشات حال مزاولة أصحابها مهنًا حرة "شائعة"

"عقبال السجن".. سما المصري تعلق على قرار إيقاف ريهام سعيد (شاهد)

شاهد.. محمد صلاح يشتبك مع زميله أثناء التدريب

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

أيام زمان

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

تعرف على الفنان الذي علّم عمر الشريف الصلاة

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

الصحة

الصحة العالمية: تراجع عدد الدول الأوروبية الخالية من الحصبة

سرطان الثدى يصيب الرجال أيضا.. تعرف على أعراضه

أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

الرئيس نيوز

مصادر بـ"المالية": لم يتم إخطارنا بأي مستحقات لأصحاب المعاشات

وزير الإسكان: إصدار كتيب عن التصالح في بعض "مخالفات البناء" قريبا

رئيس الوزراء يتابع مخططات تطوير الغردقة بحضور "المشاط والجزار"

"زايد" تتفقد مستشفييّن في بورسعيد لبدء التأمين الصحي الشامل

منوعات

بسبب العسل.. رجل يقضى 82 يومًا فى السجن

تقرير دولى يرسم «سيناريو أسود» للأرض

المتحف الإسلامى ينظم احتفالية السنة الهجرية بالتعاون مع معهد الفلك

كلمات أعجبتني

كشكول

الصحة: تطعيمات الطلاب بالمدارس لا تسبب العقم

الأعلى للجامعات يعلن تشكيل لجان بشأن ترقية الأساتذة

وزير التعليم العالي ممثلا عن الاتحاد الأفريقي في منتدى الفضاء باليابان

فريد خميس يهنئ "صيدلة الجامعة البريطانية" على تفوقها

إسلام سياسي

داعية سلفي يفتح النار على تلميذ القرضاوي بعد هجومه على "برهامي"

هشام الذهبي.. قصة داعشي أسترالي قتل أبناءه الثلاثة في سوريا

شباب الجماعة يهاجمون مذيع قناة "وطن" الإخوانية بسبب تبريره تصريحات نائب المرشد وقيادات الجماعة

إبراهيم منير يوجه صفعة لأيمن نور بتعيين 10 من مطاريد الشرق في قناة وطن


زيت وسكر

اجتماع عاجل للجنة إيراد النهر لمتابعة موسم الفيضان

وكيل “البيطريين” يُطالب بإطلاق مشروع قومي للقضاء على الحمى القلاعية

“زايد” تؤكد أهمية المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الإسماعيلية العام

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

فى ذكراه.. ناجى العلى.. فنان جسد الصمود برسوماته الكاريكاتورية

"جوته" يستضيف الاجتماع التحضيري لمهرجان القاهرة الأدبي

ثقافة مطروح تناقش "العلاج بالنباتات والأعشاب"

غدًا.. نسمة عبدالعزيز ومشاركة فنية من فنزويلا في محكى القلعة

صفحتنا ع الفيس بوك