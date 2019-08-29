أول تعليق من محمد رمضان على منتقدي حفله في الساحل (شاهد)

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له من خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.



وعلق "رمضان" على الهجوم الذي تعرض له خلال الأيام السابقة بعد حلفه الأخير، قائلًا: "الأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف.. ثقة في الله نجاح".



يذكر أن محمد رمضان تعرض لهجوم سرش بسبب حفلته الأخيرة التى أقيمت فى الساحل الشمالى، وذلك بسبب ظهوره عاريا، كما يستعد لمشروعه السينمائى المقبل الذي من المقرر أن يبدأ تحضيراته خلال الفترة المقبلة.