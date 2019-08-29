يسرا وصبا مبارك تتألقان بالفرعوني على غلاف مجلة أمريكية (شاهد)

تألقت النجمة يسرا والنجمة الأردنية صبا مبارك، على غلاف مجلة "harpers bazaar" في نسختها العربية، حيث ظهرتا بمكياج فرعوني أبرز جمالهما.



وقالت النجمة "يسرا" خلال لقائها بالمجلة: "عليك أن تؤمن بما تفعل، فهذا معيار الأسطورة الحقيقية.. إذا كان هنالك أساطير في أيامنا هذه، لابد لها أن تأتي بشكل مختلف، فإننا نرى الآن أشخاصًا أسطوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة، ولم تكن شهرتهم نتاجًا لجهودهم، بل كانت ثمرة جهود الآخرين".



وأردفت: "كواحدة من آخر الرموز الذين لم يسمحوا لعالم التواصل الاجتماعي من اختراق ما يلف حياتهم من غموض وخصوصية"، مؤكدة على الضرورة الماسة للحفاظ على هويتنا الحقيقية في عالم متخم بالرقمية.



أما النجمة الأردنية صبا مبارك، فقالت: "أودّ أن أقوم بأشياء تدفع مجالنا نحو الأمام، وتمكّن المرأة.. مشاريع تعالج مواضيع لا يريد أحد معالجتها. أنا أؤمن أن السرّ يكمن في مقدار تأثيري في الأشياء التي تعني لي الكثير. أريد أن أكون صوت من لا يجدن الدعم والتشجيع في هذا العالم".