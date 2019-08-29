كلمات أعجبتني

 إن الإنسان قد يغنيه عن ضوء عينيه ضوء قلبه- الأديب الراحل يوسف السباعي

 الصمت هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك أبدًا- الفيلسوف كونفوشيوس

 الضحك يميز الإنسان عن كل المخلوقات الأخرى- العالم جوزيف أديسون

 عليك بالعدل مع الصديق والعدو والقصد في الغنى والفقر- عليّ بن أبي طالب

 المعرفة الحقيقية هي أن تعرف حدود جهلك- الفيلسوف كونفوشيوس

 العلم في الغربة وطن والجهل في الوطن غربة- العالم ابن رشد

 تحت أي ظرف يجب ألا نفقد الأمل- دالاي لاما

 الكثير منا لا يعيش أحلامه لأنه يعيش مخاوفه- لي براون

 المنافق شخص هانت عليه نفسه بقدر ما عظمت عنده منفعته- يوسف السباعي

 أحيانًا تكون أحلامنا أوسع من أن يحتويها واقعنا فلنصبر على واقعنا قليلًا حتى يكبر- شكسبير

 نحن نبني الكثير من الجدران والقليل من الجسور- إسحق نيوتن

 عندما تكون في أفضل حالاتك حاول أن تساعد أولئك الذين في أسوأ حالاتهم- ويل سميث

 يستنفد التمني طاقة أكثر مما يستنفده التخطيط- الينور روزفيلت

 هناك وسيلتان لتصبح ثريًا الأولى أن يزيد ما لديك، والثانية هي أن تقل احتياجاتكــ ديك ليدر

 يتعلق الكثيرون منا بما ليس في أيديهم وما لا يمكن أن يكون في أيديهم فنضيع الكثير من طاقتنا في الحزن بينما يمكننا استغلال هذه الطاقة أو أقل منها في محاولة القيام ببعض مما نود فعلًا القيام به ــ الكاتبة الأمريكية - تيري ماكميلان

 لا بد أن تتبعي أمنياتك، وبمجرد أن تبدأي السعي لتحقيق حلمك ستجدين أن حياتك قد أصبح لها معنى. الكاتبة الأمريكية باربرا شير

 لا يمكن أن يحمل الفرد مصباحًا ليضي به طريق شخص آخر قبل أن ينير طريقه هو أولا - بن سويتلاند

 التعليم زينة في الرخاء وملاذ في الشدة- الفيلسوف أرسطو.