السيسى وشينزو آبى يشاركان غدًا فى الجلسة الختامية لقمة التيكاد

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى، ظهر غد الجمعة، بتوقيت اليابان الساعة الخامسة صباح الجمعة بتوقيت القاهرة فى الجلسة الختامية لقمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية.



وسوف يستعرض الزعيمان نتائج المناقشات التى جرت فى إطار اجتماعات قمة التيكاد السابعة، والتى بدأت يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجارى.



وسوف يصدر "إعلان يوكوهاما" فى ختام قمة التيكاد غدًا متضمنًا التوصيات التى توصلت إليها وفود الدول المشاركة فى القمة بشأن سبل تعزيز التعاون الإفريقى اليابانى فى مجالات الاستثمارات والتجارة، وتشجيع القطاع الخاص اليابانى على ضخ المزيد من الاستثمارات بالقارة الإفريقية.



ويتضمن برنامج اليوم الأخير من قمة التيكاد جلسة صباحية حول سبل تعزيز السلام والاستقرار، يشارك فيها الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق، يواكيم ألبرتو تشيسانو، تعقبها جلسة مغلقة لمناقشة تقارير مجموعات العمل المنبثقة عن التيكاد فى مجالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية الموارد البشرية، والاقتصاد الأزرق.



كانت القمم الأربع الأولى من التيكاد قد عقدت فى اليابان خقدلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل خمس سنوات، وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التى عت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل ثلاث سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 – والتى تعد أول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان – قرارًا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وإفريقيا كل ثلاث سنوات.