تعرّف على مميزات مشروع الصوب الزراعية (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشاريع الصوب الزراعية التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها 3 مميزات هامة عائدة على المواطن والدولة.



وأضاف "القرش"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الميزة الأولى هي التحكم في الأسعار والسيطرة عليها في الأسواق، لأنه سيكون هناك ثبات في الإنتاج، لأنه متاح طوال العام، وهذا يساعد في استقرار سعر السوق.



وأشار "القرش"، إلى أن الميزة الثانية تتمثل في حجم الإنتاج الذي يخرج من الصوب الزراعية يكون أضعاف حجم الإنتاج الذي يخرج من الحقول المكشوفة، إضافة إلى أنه يستخدم كمية قليلة من المياه على عكس المكشوفة.



وأردف: "أما الميزة الثالثة تقليل استعمال المبيدات، واستخدام المبيدات العضوية التي تساعد في الحماية من الآفات التي تؤثر على الإنتاج الزراعي".