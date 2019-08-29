دبلوماسى سابق: السيسى يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات لإفريقيا (فيديو)

قال السفير على الحفني، نائب وزير الخارجية السابق للشئون الإفريقية، إن قارة إفريقيا في حاجة إلى التمويل حتى تحقق طموحها لتجري التغيير المنشود داخلها في مجال البنية التحتية الذي لولاه لن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إنشاء المنطقة التجارية الحرة داخل القارة السمراء.



وأضاف "الحنفي"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يناشد القطاع الخاص الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والشركات متعددة الجنسيات والقطاع العام والخاص في الدول الصناعية الكبرى، مشددًا على ضرورة المساعدة من كل من يملك إمكانية التمويل في كل محفل.



وأشار إلى أنه يجب الإلحاح في هذه المناشدة، لأننا بحاجة إلى هذا التمويل لتحقيق المشروع القومي للقارة الإفريقية للنهوض بالقارة وفتح الحدود بينها.



وأوضح أن قارة إفريقيا تجذب استثمارات لا بأس بها، مقارنة بمناطق أخرى تحظى بقدر أكبر من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نعانى من سياسة القروض التي تثقل كاهل الاقتصاديات الإفريقية.



وتابع: "العائد من الاستثمار بالقارة الإفريقية مرتفع، ولذلك هناك فرصة اقتصادية حقيقية للقطاع الخاص بتعاونه مع القطاع العام".



واستكمل أن تشجيع القطاع الخاص يتوقف على تهيئة المناخ المناسب في القارة لجذب مزيد من الاستثمارات، حيث إن الاستثمارات التي نجذبها سنويًا للقارة الإفريقية ما زالت محدودة، وهي مسؤلية الرئيس عبدالفتاح السيسي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.